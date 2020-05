Stiri pe aceeasi tema

- Se implinesc 100 de zile de cand Organizația Mondiala a Sanatații a declarat stare de urgența mondiala din cauza noului coronavirus.Intre timp, si tarile bogate sunt afectate de pandemie.

- Presedintele american Donald Trump sustine ca nu intelege de ce numarul apelurilor de urgenta din SUA a crescut, in urma afirmatiilor facute chiar de el privind injectarea dezinfectantilor pentru a trata coronavirusul, si spune ca nu isi asuma nicio responsabilitate.Guvernatorii statelor Michigan si…

- Deputatul PSD Lia Olguta Vasilescu o acuza pe Violeta Alexandru, ministrul Muncii, de raspandire de stiri false si inducerea unei stari de panica in randul antreprenorilor, diupa declaratia referitoare la suspendarea 200.000 de contracte de munca din cauza crizei coronavirusului."Declaratia…

- Curtea de apel Galati a suspendat judecata in dosarul fundatiilor Thalia si Fantasio, proces in care Nicusor Daniel Constantinescu, fostul presedinte al Consiliului Judetean Constanta, a fost condamnat in prima instanta la opt ani de inchisoare, cu executare. Decizia de suspendare a fost luata in temeiul…

- Franta, Spania, Ungaria si alte tari europene au declarat stare de urgenta din cauza coronavirusului, in Franta si Spania transportul intern a fost redus la jumatate, iar barurile, restaurantele si magazinele au fost inchise, iar Ungaria permite tranzitul strainilor doar pe anumite rute, potrivit…

- Estonia a declarat stare de urgenta in contextul in care coronavirusul continua sa se raspandeasca pe teritoriul sau.Guvernul de la Tallinn a precizat ca masurile speciale vor dura pana la 1 mai.

- Barajul pentru EURO 2020 dintre Islanda și Romania este in pericol. Nordicii au decretat stare de urgența din cauza coronavirusului. Islanda - Romania e programat sa se dispute pe 26 martie, la Reykjavik. Oficialitațile din Islanda au intrat in alerta dupa ce au fost detectate primele doua cazuri de…

- Islanda a decretat stare de urgenta vineri, dupa ce doua persoane au contractat noul coronavirus pe teritoriul tarii, informeaza dpa, scrie agerpres.ro.Acestea sunt primele cazuri cunoscute in Islanda care nu au legatura cu calatoriile internationale.