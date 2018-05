SUA: Starbucks a nchis 8.000 de cafenele pentru un instructaj pe tema rasismului

Stiri pe aceeasi tema

- Lantul american Burger King va deschide o unitate intr-unul din centrele comerciale din Bratislava in toamna, urmand sa deschida mai apoi si altele, relateaza Slovak Spectator. Lantul intentioneaza sa deschida in total 15 unitati in anii urmatori, a declarat Daniel Ryska, director Burger…

- Starbucks va inchide toate magazinele sale din SUA in dupa-amiza zilei de 29 mai, intr-o actiune care sa arate solidaritatea cu lupta impotriva discriminarii, dupa ce un video cu doua persoane de culoare care au fost arestate dupa ce au folosit toaleta de la Starbucks a devenit viral, relateaza…

- Un ONG a dat in judecata aproximativ 90 de comerianti cu amanuntul, inclusiv compania Starbucks, pe motiv ca incalca o lege care impune companiilor sa avertizeze consumatorii in legatura cu produsele chimice aflate in produsele lor care ar putea provoca cancerul, potrivit Reuters.

- Narcoffee Roasters, reteaua de cafenele de specialitate fondata de catre antreprenorii clujeni Marcelus Suciu si Dan Isai, fondatorul Salad Box, a inregistrat afaceri de 3 milioane de lei in primul an de la lansare pe piata, prima unitate fiind inaugurata la inceputul anului trecut, in Cluj-Napoca.…