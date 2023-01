Stiri pe aceeasi tema

- Tarile Grupului celor Sapte si Australia au implementat un plafon de pret pentru petrolul rusesc pe 5 decembrie, interzicand utilizarea asigurarilor maritime, finantelor si a altor servicii furnizate de Occident pentru marfurile cu preturi de peste 60 de dolari pe baril. Acestia finalizeaza acum doua…

- Reprezentanții Grupului celor șapte țari au convenit sa revizuiasca in martie plafonul maxim al prețului produselor petroliere rusești, ținind cont de posibilele modificari pe pieța dupa introducerea restricțiilor. Despre acest lucru a anunțat Ministerul Finanțelor SUA, scrie "adevarul European" cu…

- Rusia nu va mai vinde incepand cu 1 februarie 2023 petrol tarilor care au plafonat pretul petrolului rusesc, potrivit unui decret emis marti de presedintele rus Vladimir Putin, transmit agentiile AFP si Reuters.Decretul interzice de asemenea exportul de produse petroliere, dar in cazul acestora guvernul…

- Cotatia titeiului Brent a crescut cu 2,72 dolari, sau cu 3,4%, pana la 83,70 dolari pe baril, in timp ce pretul titeiului U.S. West Texas Intermediate (WTI) a urcat cu 2,28 dolari sau cu 2,9%, la 79,77 dolari pe baril. Rusia ar putea reduce productia de petrol cu 5% pana la 7% la inceputul lui 2023,…

- Ministrii energiei din Uniunea Europeana au convenit luni asupra plafonarii pretului la gaze, dupa saptamani de discutii pe marginea acestei masuri de urgenta care a divizat opiniile in blocul comunitar in incercarea de a controla criza energetica. Kremlinul a raspuns calificand plafonul drept “inacceptabil”,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a amenintat vineri Occidentul cu o ”reducere a productiei” de petrol rusesc, daca va fi necesar, la cateva zile dupa ce Uniunea Europeana (UE), Grupul celor Sapte (G7) si Australia au plafonat pretul petrolului rusesc la 60 de dolari barilul, ”o decizie stupida”, care…

- Economia rusa “are toate capacitatile necesare” pentru a finanta ofensiva militara, a declarat presei Dmitri Peskov. “Astfel de masuri nu vor avea niciun fel de impact”, a adaugat el, referindu-se la plafonarea pretului petrolului rusesc adoptata de Uniunea Europeana, tarile G7 si Australia pentru a…

- Masura va lua forma unui amendament la un decret guvernamental care urmeaza sa fie aprobat in Parlament in urmatoarele zile, a declarat Meloni reporterilor, vineri. Guvernul are in vedere concesiuni pe 10 ani, pentru a fora intre noua si 12 mile in largul coastei adriatice a Italiei, extragand pana…