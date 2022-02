Rusia si-a crescut prezenta militara la granita cu Ucraina cu aproximativ 7.000 de soldati in ultimele zile, chiar daca Moscova a anuntat o retragere partiala a fortelor sale, informeaza CNN. „Fiecare indiciu pe care il avem acum este ca ei intentioneaza doar sa se ofere public sa vorbeasca si sa faca afirmatii referitoare la detensionare, […] The post SUA spune ca Rusia a adus inca 7.000 de militari la granița cu Ucraina, deși anunța o retragere a trupelor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .