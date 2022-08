Stiri pe aceeasi tema

- SUA este alaturi de poporul Republicii Moldova in eforturile acestuia de a-si apara suveranitatea si integritatea teritoriala si de a rezista influentei straine din partea actorilor care incearca sa se interfereze in integrarea europeana a republicii, a transmis sambata, 27 august, secretarul de stat…

- SUA este alaturi de poporul Republicii Moldova in eforturile acestuia de a-si apara suveranitatea si integritatea teritoriala si de a rezista influentei straine din partea actorilor care incearca sa se interfereze in integrarea europeana a republicii, a transmis sambata secretarul de stat american Antony…

- Ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Republica Moldova, Kent Logsdon, a venit cu un mesaj de felicitare pentru cetațenii moldoveni in limba de stat, cu ocazia Zilei Independenței, marcata astazi, 27 august. Ambasadorul a apreciat ajutorul și solidaritatea moldovenilor fața de refugiații din Ucraina,…

- Ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Republica Moldova, Kent Logsdon, a venit cu un mesaj de felicitare in limba romana pentru cetațenii Republicii Moldova, de Ziua Independenței, potrivit Jurnal.md . „SUA se mandrește sa va fie partener de 30 de ani. Am conlucrat pentru a aboli provocarile imediate…

- Președintele Volodimir Zelenski le-a spus miercuri ucrainenilor, intr-un discurs emoționant pentru a marca 31 de ani de independența, ca Ucraina a renascut cand a fost invadata de Rusia. Ucraina va lupta „pana la sfarșit”, fara niciun compromis. Zelenski le-a spus ucrainenilor ca Ucraina a renascut…

- Transformarea Republicii Moldova intr-o a doua Ucraina prin concursul "patronilor" ei occidentali se va solda cu o catastrofa pentru ea, iar incercarile Chisinaului de a impune schimbarea formatului operatiunii de mentinere a pacii in Transnistria nu pot sa conduca decat la destabilizare, a declarat…

- Republica Moldova a semnat o declarație comuna, alaturi de Statele Unite, Uniunea Europeana și alte zeci de țari , de susținere a Ucrainei, care a inițiat o procedura de pedepsire, de catre Curtea Internaționala de Justiție, a Rusiei. Astfel, potrivit autoritaților de la Kiev, Rusia trebuie trasa la…

- Dupa acceptarea candidaturilor Ucrainei și Republicii Moldova la UE, Romania trebuie acceptata in Schengen de urgența, susține fostul premier, Ludovic Orban. Fostul președinte al PNL și premier al Romaniei Ludovic Orban susține ca Romania trebuie sa fie primita de urgența in Schengen. Asta dupa ce…