In cursul zilei de joi, trei barbați care au luptat in armata ucraineana - doi britanici și un marocan - au fost condamnați la moarte de catre un tribunal rusesc din estul Ucrainei.

Presedintele rus Vladimir Putin a avertizat Occidentul ca Rusia va lovi noi tinte daca Statele Unite ale Americii vor incepe sa furnizeze Ucrainei rachete cu raza mai lunga de actiune, a relatat duminica agentia de presa oficiala rusa TASS, citata de Reuters.

Ministerul Apararii rus a declarat sambata ca fortele sale au distrus un important transport de arme furnizate de Occident in nord-vestul Ucrainei, informeaza France Presse, potrivit agerpres.

Armata ucraineana a anuntat ca Rusia desfasoara 6 nave si 2 submarine in apropierea Ucrainei in Marea Neagra, noteaza The Kiev Independent, potrivit news.ro.

Armata ucraineana a bombardat pozitii rusesti pe Insula Serpilor, la Marea Neagra, care a devenit un simbol al rezistentei ucrainene dupa invazia Ucrainei de catre Rusia, la 24 februarie, relateaza AFP.

Rusia a avertizat Statele Unite impotriva trimiterii de noi arme in Ucraina, a declarat ambasadorul Moscovei la Washington la televiziunea de stat rusa, informeaza luni Reuters.

Statele Unite vad in actuala activitate militara a Rusiei in estul Ucrainei doar preludiul unei ofensive mai largi, a declarat marti un responsabil al Pentagonului, potrivit Reuters si CNN.

Rusia a avertizat Statele Unite ca vor exista "consecințe imprevizibile" daca Washingtonul va continua sa inarmeze Ucraina, a relatat vineri The Washington Post, citat de Reuters.