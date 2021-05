Stiri pe aceeasi tema

- Fiind una dintre cele trei companii private de explorare a spațiului, pe langa SpaceX și Blue Origin, Virgin Galactic și-a deschis oficial spațioportul din New Mexico cu un zbor inaugurual al avionului spațial VSS Unity, aeronava capabila sa zboare la peste 80 de Km altitudine și sa aterizeze asemenea…

- Virgin Galactic a lansat un zbor in spatiu din New Mexico. SpaceShip Two s-a ridicat la aproape 90 de kilometri deasupra Pamantului. Dupa doua ore de la lansare, avionul spatial a revenit pe Pamant. A fost facut inca un pas catre turismul spatial. Sambata, Virgin Galactic a lansat cu succes…

- PIB-ul SUA a crescut pentru al treilea trimestru consecutiv in T1, cu o rata trimestriala anualizata in accelerare la 6,4%, arata o analiza a Bancii Transilvania. Departamentul Comerțului din Statele Unite (prima economie a lumii, cu un PIB nominal de 20,9 trilioane de dolari in 2020) a publicat…

- Cele mai noi date transmise de Centrul pentru Controlul si Prevenirea Bolilor din SUA arata ca aproximativ 25% dintre adultii americani au fost vaccinati complet pana miercuri, informeaza NBC News, potrivit News.ro. Datele arata si ca 40% dintre adulti si 75% dintre varstnici au primit cel putin o doza…

- Doua fetițe ecuadoriene, in varsta de trei și cinci ani, au fost aruncate in mijlocul nopții din varful zidului inalt de patru metri, aflat la granița dintre Mexic și SUA. Serviciul american al Vamilor și Protecției Frontierelor (CBP) SUA a raportat incidentul, dupa ce un operator al camerelor de supraveghere…

- Anuntul, care coincide cu primele declaratii publice ale noului CEO Pat Gelsinger de la preluarea postului, semnaleaza ca Intel va continua sa se concentreze asupra productiei, pe fondul schimbarilor din industrie care i-au determinat pe concurenti sa separe activitatile de proiectare a cipurilor de…

- Parlamentara Deb Haaland a primit luni unda verde din partea Senatului SUA pentru a intra in cabinetul Joe Biden, devenind astfel primul american nativ care a ajuns ministru in Statele Unite, noteaza AFP. La 60 de ani, ea a fost confirmata cu 51 de voturi pentru si 40 contra in functia…

- Statele Unite au acordat sambata o autorizare de urgenta a vaccinului Johnson & Johnson contra Covid-19 pentru persoanele de 18 ani si peste, a anuntat Agentia Americana pentru Medicamente (FDA), scrie AFP.