Stiri pe aceeasi tema

- Presa de peste ocean anunța in aceasta dimineața decesul sorei fostului președinte George Bush, la varsta de 94 de ani. Nancy Bush Ellis, a murit la varsta de 94 de ani, din cauza complicațiilor COVID-19. Nancy Bush Ellis, s-a remarcat printre celebra ei familie republicana pentru susținerea cauzelor…

- Un anunț privind moartea lui Nancy Bush Ellis a fost facut și de fundatia fostului presedinte George Bush jr. si a sotiei sale: "Suntem tristi sa anuntam ca iubita sora a presedintelui Bush, Nancy Bush Ellis, a incetat din viata. Condoleantele si rugaciunile noastre sunt alaturi de familiile Ellis si…

- Nancy Bush Ellis, sora fostului presedinte american George H.W. Bush, a murit in urma complicatiilor COVID-19, la virsta de 94 de ani, a anuntat Fundatia George si Barbara Bush, transmite luni dpa, citata de Agerpres. „Suntem tristi sa anuntam ca iubita sora a presedintelui Bush, Nancy Bush Ellis, a…

- Nancy Bush Ellis, sora fostului presedinte american George H.W. Bush, a murit in urma complicatiilor COVID-19, la varsta de 94 de ani, a anuntat Fundatia George si Barbara Bush, transmite luni dpa. 'Suntem tristi sa anuntam ca iubita sora a presedintelui Bush, Nancy Bush Ellis, a incetat…

- Nancy Bush Ellis, sora fostului presedinte american George H.W. Bush, a murit in urma complicatiilor COVID-19, la varsta de 94 de ani, a anuntat Fundatia George si Barbara Bush, transmite luni dpa, potrivit AGERPRES. Citește și: 'Pilda Generalului Zeu' in PNL 'Suntem tristi sa anuntam…

- Nancy Bush Ellis, sora fostului presedinte american George H.W. Bush, a murit in urma complicatiilor COVID-19, la varsta de 94 de ani, a anuntat Fundatia George si Barbara Bush, transmite luni dpa, citata de Agerpres.

- Patriarhul Irineu al Bisericii Ortodoxe Sirbe a decedat in urma infectarii cu noul coronavirus, a anuntat presedintele sirb Aleksandar Vucic vineri, pe contul sau oficial de Instagram, informeza Agerpres, care citeaza Reuters. "Am fost onorat sa va cunosc. Oameni ca Preafericirea Voastra nu pleaca niciodata",…

- Republica Moldova a inregistrat 123 de decese cauzate de COVID-19 in saptamina 12-18 octombrie, un nou record negativ. Chiar și așa, este pentru prima data in ultimele 7 saptamini cind țara noastra nu ocupa primul loc in Europa la pierderi de vieți omenești, raportat la populație, scrie jurnal.md In…