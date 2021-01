Stiri pe aceeasi tema

- Site-ul Departamentului de Stat de la Washington a provocat emotie pe retelele sociale postand luni, pentru scurt timp, o biografie a presedintelui in exercitiu, cu urmatorul comentariu: 'Mandatul lui Donald J. Trump s-a incheiat la 2021-01-11 (11-01-2021, n.red.) (ora) 19:48:41', noteaza France…

- Conform agenției Reuters, demisia lui Sund a fost ceruta de presedinta Camerei Reprezentantilor, Nancy Pelosi, dupa ce fortele federale insarcinate cu protectia Congresului nu au reusit sa-i impiedice pe sustinatorii lui Donald Trump sa intre miercuri in Capitoliu. In aceste confruntari de la Washington…

- Conform agenției Reuters, demisia lui Sund a fost ceruta de presedinta Camerei Reprezentantilor, Nancy Pelosi, dupa ce fortele federale insarcinate cu protectia Congresului nu au reusit sa-i impiedice pe sustinatorii lui Donald Trump sa intre miercuri in Capitoliu. In aceste confruntari de la Washington…

- Mii de membri ai Garzii Nationale vor fi desfasurati la Washington DC, pentru urmatoarele 30 de zile, perioada care va acoperi ceremonia de inaugurare a Joe Biden, dupa ce sute de manifestanti pro-Trump au reusit sa patrunda miercuri in sediul Congresului SUA pentru a bloca procedura de certificare…

- Cancelarul german, Angela Merkel, a reacționat dupa evenimentele șocante din SUA și a spus ca protestatarii din SUA, susținatori ai lui Trump, au luat cu asalt sediul Congresului din Washington fiindca președintele in exercițiu nu și-a recunoscut infrangerea in fața adversarului sau, Joe Biden, la alegerile…

- Mai multi protestatari care il sustin pe Trump au patruns in cladirea Capitoliului de la Washington in ziua in care este validata alegerea lui Joe Biden in functia de presedinte al SUA, scrie BBC.

- Intr-un discurs tipic, Trump a acuzat media ca "este cea mai mare problema pe care o avem. Fake news-urile și marile companii de tehnologia informației. I-am batut acum patru ani, i-am luat prin surprindere. I-am batut și acum și anul acesta au falsificat alegerile așa cum nu au fost falsificate niciodata.…

- Un influent congresman american, Gregory Meeks, a afirmat marti ca studiaza reluarea ajutorului umanitar acordat palestinienilor, in cadrul unei politici de solutionare cu doua state dorita de presedintele ales al SUA, Joe Biden, potrivit unui interviu acordat agentiei France Presse. Gregory…