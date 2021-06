Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 40 de vaci au scapat marti seara dintr-un abator din Statele Unite unde urmau sa fie sacrificate, politistii chemati sa intervina pentru prinderea lor desfasurand o indelungata operatiune, asemanatoare unui rodeo, intr-o zona rezidentiala din estul orasului Los Angeles, relateaza AFP. Vacile…

- Aproximativ 40 de vaci au scapat marti seara dintr-un abator din Statele Unite unde urmau sa fie sacrificate, politistii chemati sa intervina pentru prinderea lor desfasurând o îndelungata operatiune, asemanatoare unui rodeo, într-o zona rezidentiala din estul orasului Los Angeles,…

- Aproximativ 40 de vaci au scapat marti seara dintr-un abator din Statele Unite unde urmau sa fie sacrificate. Vacile au cutreierat pe micile strazi din Pico Rivera, o zona rezidentiala din estul orasului Los Angeles, zabovind uneori pe peluzele caselor sau trecand peste garduri,

- Ambasadorul rus la Washington, rechemat in martie pentru consultari, s-a intors duminica in Statele Unite, unde isi va relua postul, punctul culminant al summitului dintre presedintii celor doua tari, Joe Biden si Vladimir Putin, desfasurat miercuri la Geneva, informeaza France Presse. Avionul…

- Noile focare de Covid din China ameninta transporturile principalului port din SUA. Cel mai mare transportator maritim din lume spune ca intarzierile sunt mult mai grave decat cele create de blocarea Canalului Suez. Noile focare de coronavirus din sudul Chinei ameninta sa creeze un blocaj…

- O femeie in varsta de 47 de ani, data disparuta in noiembrie 2020, a fost gasita, duminica, in viata, intr-o padure din Utah, unde traia intr-un cort si se hranea cu iarba si muschi. Autoritatile cred ca femeia a ales in mod voluntar sa se mute in Diamond Fork Canyon.

- Fetita de 13 ani a carei disparitie a fost sesizata miercuri a fost identificata in cursul diminetii de joi pe raza municipiului Botosani, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ), Delia Neniscu. "Aceasta a declarat ca nu a fost victima vreunei infractiuni…

- O minora in varsta de 14 ani, data disparuta in data de 28 ianuarie a fost gasita de politisti la locuinta unui barbat. Fata aconvietuit alaturi de tanar in comuna Chiojdeni, judetul Vrancea, cat si in municpiul Bucuresti.