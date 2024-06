Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a inceput joi dimineata o vizita in Vietnam, unde a fost salutat cu 21 de salve de artilerie in cadrul unei ceremonii militare la Hanoi si felicitat pentru realegere de omologul sau vietnamez, To Lam, transmite Reuters. In dialogul care a fost transmis la televiziune,…

- Mai multe țari NATO estimeaza ca Rusia are nevoie de cel puțin inca un deceniu pentru a-și reface capacitațile militare, care au fost reduse de razboiul din Ucraina. Insa, Kristoffersen crede aceasta estimare este greșita, iar industria rusa se descurca mult mai bine decat se aștepta, relateaza HotNews.„La…

- Apple a anunțat astazi data oficiala a unei noi lansari de produse: 7 mai. Compania a inceput sa trimita invitații catre membrii presei din Statele Unite la „un eveniment special Apple”, care are loc in acea data, de la ora 7 dimineața (PT), adica ora 17:00 pe meleagurile noastre. Imaginea de pe invitație…

- Moscova a criticat puternic sambata aprobarea de catre Camera Reprezentanților din Congresul SUA a pachetului de ajutor pentru Ucraina, Israel și Taiwan, in valoare totala de 95 de miliarde de dolari, informeaza AFP, potrivit The Moscow Times."Alocarea de ajutor militar american pentru Ucraina, Israel…

- Moscova se teme de spionaj. Astfel ca, Rusia face tot mai dificila deplasarea in strainatate pentru unii oficiali, din cauza temerilor ca puterile straine ar putea incerca sa obțina acces la secrete de stat intr-un moment in care se desfașoara cea mai grava criza a relațiilor cu Occidentul din ultimii…

- Statele Unite și aliații lor cred ca sunt iminente atacuri majore cu rachete sau drone din partea Iranului sau prin proxy impotriva unor ținte militare și guvernamentale din Israel, scrie Bloomberg, citand surse familiarizate cu informațiile, care au cerut sa ramana anonime. Potențialul atac ar putea…

- SUA ii avertizeaza pe aliați ca Beijingul și-a intensificat sprijinul pentru Rusia, inclusiv prin furnizarea de informații geospațiale, pentru a ajuta Moscova in razboiul sau impotriva Ucrainei, scrie Bloomberg.„Pe fondul semnelor de integrare militara intre cele doua țari, China a furnizat Rusiei imagini…

- Statele Unite si Regatul Unit investigheaza o incalcare majora a sancțiunilor impuse Rusiei, prin tranzactii ilegale cu criptomonede in valoare de circa 20 de miliarde de dolari care au fost efectuate prin intermediul pietei virtuale de schimb Garantex, cu sediul la Moscova, relateaza joi agentia EFE,…