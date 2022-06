Stiri pe aceeasi tema

- SUA si Uniunea Europeana au indemnat joi Rusia sa accepte rapid redeschiderea porturilor ucrainene pentru a permite exportul milioanelor de tone de cereale care sunt stocate acolo si a atenua astfel criza alimentara mondiala, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Turcia intenționeaza sa cumpere cereale ucrainene cu o reducere de peste 25%. In același timp, Ankara continua sa depuna eforturi diplomatice pentru a debloca exporturile de cereale din porturile ucrainene. Despre aceasta scrie RBC-Ucraina cu referire la declarația ministrului Agriculturii și Padurilor…

- Razboi in Ucraina, ziua 97. Rușii ataca tot mai brutal in estul Ucrainei. Putin pune la cale cu Erdogan deblocarea comerciala a Marii Negre, iar la Bruxelles, liderii celor 27 de state membre ale UE au adoptat, in sfarșit, al șaselea pachet de sancțiuni e

- Al șaselea pachet de sancțiuni la adresa Moscovei anunțat astazi de președintele Comisiei Europene vizeaza oprirea importurilor de țiței și de produse petroliere din Rusia pana la finalul lui 2022.

- Rusia va renunta la obiectivul sau de "denazificare a Ucrainei si este dispusa sa permita acestei tari sa adere la Uniunea Europeana daca Kievul nu se aliniaza militar.Patru persoane la curent cu negocierile dintre Kiev si Moscova analizeaza un acord de pace care prevede ca Ucraina sa nu intre in NATO,…

- Presedintele Ucrainean Volodimir Zelenski indeamna luni, intr-o postare video pe Telegram, Uniunea Europeana (UE) sa inceteze orice ”comert” cu Rusia si sa-i refuze resursele energetice, relateaza AFP. ”Fara euro pentru ocupanti”, îndeamna Zelenski. ”Închideti-le…