Dupa ce a suferit o ușoara contracție in 2022, economia Rusiei va fi și mai rezistenta la sancțiuni in acest an, potrivit previziunilor Fondului Monetar Internațional, care anticipeaza o creștere de 0,7%, mai buna decat cea de 0,4% estimata in urma cu trei luni. De fapt, previziunile pentru economia rusa s-au imbunatațit cu fiecare publicare