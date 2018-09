Stiri pe aceeasi tema

- Autoproclamatele republici populare Donetk si Lugansk din estul prorus al Ucrainei au anuntat vineri convocarea de alegeri generale pentru data de 11 noiembrie in ambele entitati, nerecunoscute de comunitatea internationala, informeaza EFE si Interfax. In noiembrie se implinesc patru ani de…

- Liderul separatistilor prorusi din estul Ucrainei a fost ucis într-o explozie, la Donetk. Aleksandr Zaharcenko se afla într-o cafenea din centrul orasului, când a fost ucis. În incident a fost ranit si ministrul separatist al Finantelor. În vârsta de 42…

- Președintele american, Donald Trump, și cancelarul german, Angela Merkel, au purtat luni o discuție telefonica despre relațiile economice dintre Statele Unite și Uniunea Europeana, situația din Siria și problemele din estul Ucrainei, au transmis reprezentanții Casei Albe, relateaza Reuters.In…

- Statele Unite vor depasi dublul numarului lor de puscasi marini stationati in Norvegia, in conformitate cu planuri prezentate pentru prima oara in iunie, a anuntat miercuri Ministerul norvegian al Apararii, citat de Reuters, potrivit Agerpres. Planurile de crestere a numarului de puscasi marini…

- Sursa citata arata ca Romania sustine ferm integritatea teritoriala a Ucrainei si reitereaza ''atasamentul puternic pentru dreptul international''. #Romania welcomes the statement by @SecPompeo reaffirming the policy of nonrecognition of the illegal annexation of #Crimea by Russia. We strongly support…

- Propuneri ”concrete” in vederea solutionarii conflictului in estul Ucrainei au fost ”discutate” de Vladimir Putin si Donald Trump in cursul summitului lor la Helsinki, a anuntat vineri ambasadorul Rusiei in Statele Unite, relateaza AFP. ”Aceasta problema a fost discutata, propuneri concrete au fost…

- Presedintele rus Vladimir Putin a prelungit cu 18 luni interdictia privind importurile de produse alimentare din Occident, dupa ce Uniunea Europeana (UE) si-a prelungit sanctiunile largi si punitie impuse Rusiei din cauza actiunilor Moscovei in Ucraina, relateaza The Associated Press. Putin mentine,…