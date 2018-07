Stiri pe aceeasi tema

- SUA si UE au convenit sa colaboreze pentru a avea zero taxe, zero bariere si zero subventii pentru bunurile industriale non-auto, conform declaratiei comune date publicitatii dupa discutiile dintre presedintele SUA Donald Trump si presedintele Comisiei Europene Jean Claude Juncker, transmite News.ro.…

- Presedintele american Donald Trump i-a amenintat pe cei 28 de omologi ai sai, care participa la summitul Aliantei nord-atlantice de la Bruxelles, ca SUA va continua pe cont propriu in materie de aparare, daca tarile membre NATO nu isi majoreaza bugetul apararii in mod adecvat. Trump a lansat un nou…

- Presedintele american Donald Trump este liderul cel mai urmarit pe Twitter la nivel mondial, devansandu-i pe papa Francisc si pe prim-ministrul indian Narendra Modi, conform studiului anual 'Twiplomacy', realizat de cabinetul de consultanta Burson Cohn & Wolfe (BCW), preluat de AFP, informeaza…

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro le-a cerut miercuri fortelor armate sa fie pregatite, dupa aparitia unor informatii de presa în SUA conform carora presedintele american Donald Trump a luat în considerare vara trecuta posibilitatea de a invada

- Presedintele american Donald Trump si-a laudat calitatea parului si i-a ironizat pe cei care afirmau, in campanie, ca purta o peruca, relateaza AFP. ”Acesta este unul dintre marile atuuri. Toata lumea spunea ca parul meu era fals, ca nu era al meu, ca aveam o peruca”, a declarat el la un miting de campanie…

- Presedintele SUA, Donald Trump, cere Pentagonului sa puna la dispozitie aproximativ 20.000 de paturi intr-o baza militara veche pentru a gazdui copiii imigrantilor retinuti dupa ce au intrat ilegal in Statele Unite, relateaza BBC, potrivit Mediafax.ro.

- Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat joi ca i-a transmis o scrisoare presedintelui Coreii de Nord, Kim Jong Un, prin care il instiinteaza ca a decis sa anuleze summitul lor prevazut pentru 12 iunie in Singapore, anunta agentiile internationale de presa.El motiveaza decizia prin ”furia…

- Presedintele american Donald Trump si omologul sau sud-coreean Moon Jae-in s-au angajat duminica, intr-o convorbire telefonica, sa 'colaboreze strans' la succesul viitorului summit intre Washington si Phenian,...