- „Fie ca ne place sau nu, oamenii ar vrea sa vada un pic de recunostinta”, a spus Wallace la un briefing de presa la Vilnius, atunci cand a fost intrebat despre comentariile presedintelui ucrainean care a spus ar fi „absurd” ca Kievului sa i se spuna ca este binevenit in NATO, fara a i se da o perspectiva…

- Fostul presedinte al SUA, Donald Trump a atacat decizia Statelor Unite de a furniza Ucrainei munitii cu dispersie, masura care, a spus el, duce catre cel de-al treilea Razboi Mondial, transmite marti EFE. Actualul lider american Joe Biden ”nu ar trebui sa ne tarasca spre un al treilea Razboi Mondial”,…

- Statele Unite ale Americii au decis sa furnizeze muniții cu dispersie Ucrainei "din disperare", dar aceasta masura nu va afecta determinarea Rusiei de a-și atinge obiectivele "operațiunii militare speciale" din Ucraina, a declarat vineri, 7 iulie, ambasadorul rus la Washington, Anatoli Antonov, potrivit…

- Eiberat in decembrie anul trecut in cadrul unui schimb de prizonieri care a implicat-o pe baschetbalista americana Brittney Griner, traficantul de arme rus Viktor Bout, 56 de ani, a fost ales candidat al Partidului Liberal Democrat Ultranationalist din Rusia (LDPR) la alegerile regionale, a anuntat…

- Departamentul de Agricultura a dat aprobarea producatorilor de carne fabricata in laborator pentru prima data in Statele Unite ale Americii. Acest lucru reprezinta și un moment decisiv pentru industria proteinelor alternative.

- Coreea de Nord a acuzat Statele Unite si Coreea de Sud ca intensifica "santajul nuclear" cu exercitii militare comune, angajandu-se sa ia masurile corespunzatoare impotriva a ceea ce a numit "nebunia instigatorilor la razboi.

- SUA sunt nevoite, in acest an, sa importe grau din Europa, dupa ce seceta a afectat culturile agricole, ceea ce a dus la creșterea preturilor pe piata locala, transmite Bloomberg. Primele livrari din Polonia au și ajuns deja, iar programul va continua in perioada urmatoare. Cel putin doua nave incarcate…

- Statele Unite ale Americii au transferat Ucrainei, pentru prima data, bani confiscați de la un oligarh rus, urmand ca alte sume provenind din surse similare sa fie acordate guvernului de la Kiev, a anunțat procurorul general al SUA, Merrick Garland. Acesta a autorizat in luna febriarie ca suma de 5,3…