- Statele Unite doresc sa formeze o coalitie de parteneri europeni si arabi impotriva Iranului, dupa un atac impotriva Arabiei Saudite descris miercuri de secretarul de Stat Mike Pompeo ca fiind ”un act de razboi” impotriva celui mai mare exportator de petrol din lume, transmite Reuters.

- Atacul ''a fost o incalcare a dreptului international'', a declarat ministrul britanic de externe, Dominic Raab, adaugand ca Regatul Unit sustine ferm Arabia Saudita. ''In ceea ce priveste autorul, imaginea nu este in intregime clara'', a spus Raab. ''Dorim o imagine foarte clara pe care o…

- Președintele iranian Hassan Rouhani a facut apel miercuri la unitate pentru combaterea și depașirea „razboiului economic” impus de catre Statele Unite impotriva Iranului, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.„Trebuie sa fim uniți in aceasta lupta, pentru a caștiga razboiul economic lansat…

- Iranul nu intentioneaza sa poarte discutii cu SUA pana cand Washingtonul nu va ridica toate sanctiunile pe care i le-a impus, a indicat marti presedintele Hassan Rouhani, la o zi dupa ce liderul de la Casa Alba, Donald Trump, a apreciat ca posibila o intalnire cu acesta, transmit Reuters si AFP.…

- Presedintele american Donald Trump a declarat astazi ca nimeni nu este autorizat sa discute cu Iranul in numele Statelor Unite. In acest context, l-a acuzat pe omologul sau francez Emmanuel Macron ca trimite "semnale amestecate" Teheranului in legatura cu posibile discutii, informeaza Reuters. "Stiu…

- Presedintele american Donald Trump a declarat joi ca nimeni nu este autorizat sa discute cu Iranul in numele Statelor Unite si l-a acuzat pe omologul sau francez Emmanuel Macron ca trimite "semnale amestecate" Teheranului in legatura cu posibile discutii, informeaza Reuters. "Stiu ca Emmanuel vrea…

- Iranul i-a cerut secretarului general ONU, Antonio Guterres, sa combata sancțiunile impuse de Administrația de la Washington impotriva ministrului iranian de Externe, Javad Zarif, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Emisarul iranian la ONU, Majid Takht Ravanchi, i-a adresat lui Guterres o…