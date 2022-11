Stiri pe aceeasi tema

- Rusia si Statele Unite vor aborda dezarmarea nucleara intr-o reuniune la Cairo intre 29 noiembrie si 6 decembrie, in cadrul comisiei bilaterale asupra Tratatului Noul START, sau START 3, a declarat joi viceministrul rus de externe Serghei Riabkov, care a negat din nou orice intentie a Rusiei de a…

- Rusia si SUA se vor intalni in curand la Cairo pentru discutii legate de noul tratat START privind armele nucleare, a afirmat vineri viceministrul rus de externe Serghei Riabkov, citat de agentia de presa RIA, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Președintele SUA, Joe Biden, a declarat ca menționarea in continuare a armelor nucleare de catre liderul rus Vladimir Putin contravin declarațiilor despre lipsa intențiilor de a le folosi. La sesiunea plenara a Clubului de discuții Valdai, președintele FR a spus ca Moscova nu are nevoie de un atac nuclear…

- Moscova nu a notificat inca Statele Unite ale Americii in legatura cu exercitiile fortelor sale nucleare pe care Washingtonul se asteapta ca Rusia sa le desfasoare in curand, a declarat luni un oficial militar american, anunța RADOR. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Rusia acuza Statele Unite ca ridica miza impotriva sa prin conflictul din Ucraina și ii cere sa realizeze ca situația este periculoasa, avertizeaza adjunctul șefului diplomației de la Moscova, Serghei Riabkov, citat de EFE.

- Un conflict direct cu Statele Unite si NATO nu este in interesul Rusiei, dar Moscova va raspunde la implicarea in crestere a Occidentului in conflictul ucrainean, a declarat marti viceministrul de externe rus Serghei Riabkov, citat de RIA, transmite Reuters.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski nu crede ca seful statului rus Vladimir Putin blufeaza cand spune ca Moscova ar fi pregatita sa foloseasca arme nucleare pentru a apara Rusia, a consemnat Reuters.

- Consilierul pentru securitate nationala al SUA, Jake Sullivan, a declarat, duminica, la CBS, ca Statele Unite și aliații sai vor acționa "decisiv" daca Rusia va folosi arme nucleare in Ucraina, potrivit Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…