- Inflația anuala a Turciei a sarit la 69,97% in aprilie, peste prognoze și la un nivel maxim al ultimelor doua decenii, potrivit datelor publicate joi, alimentata de conflictul dintre Rusia și Ucraina și de creșterea prețurilor la energie și marfuri dupa prabușirea lirei de anul trecut, scrie Reuters,…

- Rusia a declarat joi ca intentioneaza sa aiba pana anul viitor o rubla ”digitala” capabila sa faca plati internationale si, de asemenea, doreste sa extinda numarul de tari care accepta cardurile bancare in stil Visa si Mastercard care sunt administrate de banca sa centrala, transmite Reuters.…

- Inflatia anuala din Rusia a accelerat la 17,62% pana pe 15 aprilie, cel mai ridicat nivel de la inceputul anului 2002 si peste nivelul de 17,49% atins cu o saptamana mai devreme, volatilitatea rublei provocand cresterea preturilor pe fondul sanctiunilor occidentale, a declarat miercuri Ministerul…

- Rata inflatiei in Rusia a accelerat la 14,5% pana pe 18 martie, cel mai ridicat nivel din noiembrie 2015, fiind in crestere de la 12,54% in urma cu o saptamana, a anuntat miercuri Ministerul Economiei, deprecierea rublei in urma sanctiunilor afectand semnificativ preturile, transmite Reuters, relateaza…

- Un oficial din cadrul Programului Alimentar Mondial (World Food Programme -WFP) a declarat vineri ca lanturile de aprovizionare cu alimente se prabusesc in Ucraina, o parte a infrastructurii acestei tari fiind distrusa si numeroase magazine alimentare si depozite sunt goale, relateaza Reuters si…

- Pretul petrolului a continuat sa scada marti, ajungand la cel mai redus nivel din ultimele doua saptamani, dupa ce discutiile dintre Rusia si Ucraina au atenuat temerile privind intreruperi ale aprovizionarii, iar cresterea numarului de cazuri de COVID-19 in China a alimentat ingrijorarile referitoare…

- Preturile de consum in SUA au continuat avansul in februarie, ajungand la cea mai ridicata crestere anuala din ultimii 40 de ani, iar analistii se asteapta ca tendinta sa continue in urmatoarele luni, dupa ce invadarea Ucrainei de catre Rusia a majorat preturile petrolului si ale altor materii prime,…

- Deficitul comercial al SUA a ajuns la un nivel record in ianuarie, in urma majorarii importurilor de alimente, bunuri de consum si de capital, transmite marti Reuters.