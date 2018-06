Stiri pe aceeasi tema

- Un oficial american al Agentiei de Informatii Militare (DIA) a fost acuzat ca a vandut secrete de stat Chinei in schimbul a cel putin 800.000 de dolari, scrie The Guardian, informeaza news.ro.Departamentul pentru Justitie sustine ca Ron Rockel Hansen avea asupra sa informatii clasificate atunci…

- Volvo Cars anunta ca extinde capacitatea de productie a uzinelor sale din Europa si China pentru a satisface cererea de XC40. La momentul de fata, pe lista de comenzi primite se numara circa 80.000 de exemplare!

- China a confirmat ca liderul nord-coreean Kim Jong-un a avut o inalnire cu președintele Chinei, Xi Jinping, in Beijing, fiind dispus sa denuclearizeze peninsula coreeana, scrie The Guardian. Agenția de presa...

- Un raport toxicologic confidențial intocmit de medicii legiști care au efectuat autopsia lui Prince și obținut acum de Associated Press a scos la iveala un detaliu care amintea de conditiile in care a murit si Michael Jackson. Raportul arata ca faimosul cantareț a murit din cauza unei supradoze accidentale…

- Informatia pe care v-am dat-o ieri s-a confirmat: americanii dau inapoi si abandoneaza frontul european al unui potential razboi comercial, perspectiva anuntata belicos de Donald Trump, care anunta pe 8 martie o suprataxare a importurilor americane de otel si aluminiu din tarile UE in scopul protejarii…

- Nikolai Gluskov, un prieten apropiat al oligarhului rus Boris Berezovski, care si-a trait ultimii ani din viata in exil, a fost gasit mort luni seara in domiciliul sau din Londra, transmite The Guardian.

- Cu trei zile înaintea alegerilor speciale pentru Congres, presedintele SUA, Donald Trump, a tinut un discurs în Pitssburgh pentru a-l sustine pe Rick Saccone, candidatul republican. Înainte de asta, Trump a dezvaluit sloganul pentru campania prezidentiala din 2020…