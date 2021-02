Stiri pe aceeasi tema

- Guvernele Germaniei, Italiei, Frantei, Marii Britanii si Statelor Unite au salutat vineri alegerea unui premier interimar in Libia, avertizand in acelasi timp ca urmeaza un drum lung de parcurs, transmite AFP preluat de agerpres. "Autoritatea executiva unificata va trebui sa puna in aplicare acordul…

- Guvernele Germaniei, Italiei, Frantei, Marii Britanii si Statelor Unite au salutat vineri alegerea unui premier interimar in Libia, avertizand in acelasi timp ca urmeaza un drum lung de parcurs, transmite AFP. "Autoritatea executiva unificata va trebui sa puna in aplicare acordul de incetare…

- Ministrii de externe ai Germaniei, Frantei, Marii Britanii si Statelor Unite si-au declarat vineri intentia de a relansa relatiile transatlantice, dupa prima intalnire virtuala de cand presedintele Joe Biden a preluat functia de presedinte, informeaza AFP. "Ministrii de externe au convenit ca doresc…

- CHIȘINAU, 25 ian - Sputnik. Intalnirea virtuala, denumita Agenda Davos 2021, va avea loc intre 25-29 ianuarie cu tema ”Un an crucial pentru a reconstrui increderea”. Klaus Schwab, fondatorul clubului Davos, a explicat ca ”reconstruirea increderii și o cooperare globala crescuta sunt cruciale…

- Vanzarile de masini noi in Marea Britanie au scazut cu aproape 30% anul trecut – cel mai sever declin anual din 1943 – ca efect al pandemiei de coronavirus (Covid-19), a anuntat miercuri Asociatia Producatorilor si Comerciantilor de Automobile din Regatul Unit (SMMT), transmite Reuters, informeaza AGERPRES…

- Cupele europene au oferit echipelor romanești șansa de a juca supermeciuri contra unor forțe din campionatele Italiei, Angliei, Spaniei, Germaniei și Franței, ligile care dau sezon de sezon favoritele la caștigarea Ligii Campionilor și Europa League. ...

- Președintele ales al Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, a facut primul anunț cu privire la compoziția cabinetului sau, relateaza CNN. Biden a confirmat ca Anthony Blinken va fi nominalizat pentru funcția de secretar de stat (n. red. – echivalentul ministrului de Externe).

- Demonstranții s-au adunat la Poarta Brandenburg și au refuzata sa-și puna maștile. Pentru dispersarea mulțimii, poliția a utilizator forța: gaze lacrimogene și tunurile de apa. Peste 300 de persoane au fost reținute. In pofida tuturor protestelor, parlamentul Germaniei a adoptat amendamente…