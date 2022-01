Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a invitat marți Moscova și partenerii din Alianța la discuții suplimentare cu privire la situația din Ucraina, pe fondul temerilor privind o invazie a acestei țari de catre Rusia. NATO este pregatita sa continue dialogul, potrivit unui comunicat de presa…

- NATO a precizat miercuri ca este dispusa sa discute cu Rusia despre controlul armelor și desfașurarea de rachete, dar nu va permite Moscovei sa blocheze ambiția Ucrainei de a adera la alianța. Negocierile bilaterale de miercuri s-au incheiat cu un avertisment despre un risc real de apariție a unui nou…

- Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg a convocat la 12 ianuarie o reuniune a Consiliului NATO-Rusia si se afla ”in contact” pe aceasta tema cu Moscova, a anuntat un reprezentant al Aliantei Nord-Atlantice la Bruxelles, relateaza AFP, potrivit News.ro. Stoltenberg a propus in mai multe…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, s-a opus vineri oricarei interventii a Rusiei in relatiile dintre Alianta si Ucraina, refuzand sa excluda o posibila aderare a Kievului, asa cum cere Moscova, relateaza AFP. ”Relatia NATO cu Ucraina nu poate fi determinata decat de cei 30 de membri ai Aliantei…

- Secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, a insistat miercuri ca Rusia "nu are niciun drept de veto" in cazul in care se va decide ca Ucraina sa devina parte a NATO, relateaza agentia de presa EFE si publicatia Ukrainska Pravda. "Rusia nu are niciun drept de veto, nu…

- Președintele american Joe Biden a spus vineri ca va avea ”foarte probabil” o discuție cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și cu omologul rus, Vladimir Putin, în încercarea de a atenua tensiunile dintre cele doua țari, deoarece Rusia este acuzata ca a desfașurat trupe…