SUA şi Mexic vor nfiinţa o echipă comună de luptă mpotriva cartelurilor de droguri Agentia americana de combatere a traficului de droguri, Drug Enforcement Administration (DEA), si guvernul mexican vor infiinta o echipa comuna la Chicago care va viza cartelurile de droguri mexicane si pe liderii acestora si finantele lor, in tentativa de a limita fluxul de droguri care a dus la o crestere a numarului de decese in urma unor supradoze, au declarat miercuri oficiali din cele doua tari citati de Reuters, potrivit Agerpres. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

