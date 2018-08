Stiri pe aceeasi tema

- Seful comunitatii de informatii americane, Dan Coats, a avertizat vineri ca amenintarea unui atac cibernetic devastator impotriva infrastructurii vitale a SUA este tot mai serioasa, transmite Reuters.Coats a afirmat ca Rusia, China, Iranul si Coreea de Nord lanseaza zilnic atacuri cibernetice…

- China face presiuni asupra Uniunii Europene pentru o declaratie comuna in termeni tari impotriva politicilor comerciale ale presedintelui american Donald Trump, au declarat agentiei Reuters mai multi oficiali europeni. Insistentele Beijingului se lovesc insa de rezistenta la Bruxelles, scrie agerpres.ro. …

- Primarul orasului Tanauan a fost omorat cu un singur glont in piept, identitatea asasinului nefiind cunoscuta inca, a declarat inspectorul de politie Renato Mercado pentru CNN.Dupa ce focul a fost tras, garzile de securitate personala ale primarului au contraataca, provocand panica in randul…

- Ziua Internationala de Lupta impotriva Consumului si Traficului de Droguri, 26 iunie 2018 Directia de Sanatate Publica Dambovita, in Post-ul TARGOVIȘTE: Activitați sportive și de informare in Piața Tricolorului, marți, 26 iunie, impotriva consumului de droguri apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- "Au existat in acest caz pregatiri concrete pentru a comite o astfel de actiune, cu un fel de arma biologica, si este vorba despre ceva fara precedent in Germania", a declarat Munch la radioul public, informeaza agerpres.ro. "Perchezitiile au relevat ca suspectul produsese deja ricina", otrava…

- Presedintele american Donald Trump si-a aparat din nou, marti, extrem de controversata politica de despartire a familiilor de migranti, afirmand ca aceasta este singura optiune posibila pentru a lupta eficient impotriva imigratiei clandestine, potrivit AFP si Reuters. "Eu nu vreau sa fie separati…

- Rusia a afirmat miercuri ca noul plan al NATO de intarire a pregatirii sale de lupta in Europa va agrava situatia din domeniul securitatii pe continent si ca Moscova va tine cont de aceasta in planificarea sa militara, potrivit agentiei Interfax, citata de Reuters. Oficiali occidentali au indicat saptamana…