SUA şi Mexic, echipă comună pentru a lupta împotriva cartelurilor de droguri Agentia americana de combatere a traficului de droguri, Drug Enforcement Administration (DEA), si guvernul mexican vor infiinta o echipa comuna la Chicago care va viza cartelurile de droguri mexicane si pe liderii acestora si finantele lor, in tentativa de a limita fluxul de droguri care a dus la o crestere a numarului de decese in urma unor supradoze, au declarat miercuri oficiali din cele doua tari citati de Reuters. Seful de operatiuni al DEA Anthony Williams a declarat intr-o conferinta de presa comuna cu oficiali ai guvernului mexican de la Chicago ca vizarea finantelor cartelurilor… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Agentia americana de combatere a traficului de droguri, Drug Enforcement Administration (DEA), si guvernul mexican vor infiinta o echipa comuna la Chicago care va viza cartelurile de droguri mexicane si pe liderii acestora si finantele lor, in tentativa de a limita fluxul de droguri care a dus la…

- Presedintele ales al Mexicului, Andres Manuel Lopez Obrador, a anuntat joi ca il va invita pe Donald Trump la ceremonia de investitura, pe 1 decembrie, informeaza AFP. "Il vom invita, suntem tari vecine, avem relatii economice, comerciale, legaturi de prietenie, de cooperare. Avem 3180 de kilometri…

- Timișul va avea o strategie turistica valabila pana in anul 2028. Se pun toate lucrurile la punct, trasee, locuri de vizitat și obiceiuri, tradiții care ar atrage turiștii, se fac consultari publice. O mare problema o reprezinta locurile de cazare, care, in unele zone, atractive pentru turiști, sunt…

- Cancelarul german, Angela Merkel, si presedintele francez, Emmanuel Macron, au convenit marti asupra crearii unui buget comun al zonei euro si au avansat o propunere comuna ce vizeaza aspecte ale crizei migratiei, decizii anuntate la o conferinta de presa comuna dupa intrevederea lor desfasurata…

- In contextul acordului dintre Donald Trump și Kim Jong Un, din Singapore, Coreea de Sud și Statele Unite sunt așteptate sa anunțe suspendarea exercițiilor militare majore saptamana viitoare, cu insa promit sa le reia in cazul in care Coreea de Nord va refuza sa renunțe la programul nuclear, a relatat…

- Kim Jong-un si Donald Trump s-au invitat reciproc in vizita in Statele Unite si, respectiv, in Coreea de Nord, iar amandoi au acceptat invitatia, potrivit agentiei de presa nord-coreene KCNA, relateaza Reuters, preia news.ro.”Kim Jong-un l-a invitat pe Trump sa vina la Phenian atunci cand…

- Presedintele sirian, Bashar al-Assad, intentioneaza sa intreprinda o vizita in Coreea de Nord pentru a se intalni cu liderul Kim Jong Un, a anuntat duminica agentia oficiala nord-coreeana KCNA, preluata de AFP si Reuters. Acesta ar fi prima data cand liderul nord-coreean Kim Jong-un ar primi la Phenian…

- Problema despagubirilor de razboi este una simpla - daca o tara a provocat un razboi, daca ea a atacat o alta tara, daca a ucis multi cetateni, a ruinat si jefuit o alta tara atunci trebuie sa plateasca pentru asta, a declarat vineri presedintele polonez Andrzej Duda intr-un interviu acordat postului…