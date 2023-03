Stiri pe aceeasi tema

- Furtuna Larisa ajunge in Romania! Cod galben de ploi, viscol și ninsori IN TOATA ȚARA Furtuna Larisa ajunge in Romania! Cod galben de ploi, viscol și ninsori IN TOATA ȚARA Furtuna Larisa „ravașește” vestul si centrul Europei, iar de astazi, 11 martie, va ajunge in Romania. In Marea Britanie, traficul…

- Meteorologii au emis un nou cod galben de viscol și ninsori la munte și in partea de est a țarii, unde vantul va bate cu peste 70 km/h, iar zapada va impiedica vizibilitatea. De asemenea, intreaga țara va fi acoperita de un val de frig, cu temperaturi care pot cobori pana la -20 de grade Celsius.

- Tribunalul Bucuresti a respins miercuri, 11 ianuarie, cererea fratilor Andrew Tate si Tristan Tate, aflați in arest preventiv pentru trafic de persoane si viol, prin care milionarii britanici au cerut ridicarea sechestrului pus pe averea lor de catre DIICOT.Anchetatorii au reusit sa identifice si sa…

- Dupa temperaturi ce au atins cu lejeritate 20 de grade Celsius in Romania, in anumite zone al țarii noastre, vremea pare sa ia o cu totul alta intorsatura. Temperaturile au scazut brusc la noi in țara in aceasta saptamana și sunt așteptate chiar și ninsori in anumite zone ale țarii.

- La scurt timp dupa reținere, la Arestul Central s-a primit o solicitare din partea unei reprezentanțe diplomatice, prin care s-ar fi cerut o intrevedere urgenta cu Andrew și Tristan Tate, au.Solicitarea a fost aprobata, iar dupa miezul nopții, frații Tate au fost vizitați de un barbat cu imunitate diplomatica.…

- Termometrele au aratat și minus 45 de grade Celsius in anumite zone din Statele Unite ale Americii, iar in anumite regiuni, temperaturile au scazut brusc, cu 30 de grade Celsius, in doar o jumatate de ora.

- Federația Rusa menționeaza apasat Romania printre furnizorii principali de arme in razboiul din Ucraina, pe care-i acuza de relungirea conflictului militar.„Occidentul intensifica ajutorul militar pentru Ucraina, SUA, Marea Britanie, Polonia și Romania aducand cea mai mare contribuție in ceea ce priveste…