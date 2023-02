Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie este pregatita sa sprijine orice țara care este dispusa in acest moment sa livreze Ucrainei avioane de lupta, a declarat sambata, 18 februarie, premierul Rishi Sunak, care i-a indemnat pe aliați sa iși mențina ajutorul acordat Kievului in razboiul impotriva Rusiei, informeaza Reuters…

- Premierul britanic Rishi Sunak si vicepresedintele american Kamala Harris au condamnat tarile care sprijina eforturile liderului rus Vladimir Putin in Ucraina si considera ca deja s-a ajuns la un razboi global, potrivit unui comunicat transmis de biroul premierului britanic. "Premierul si vicepresedinta…

- „Ucraina nu are infrastructura militara moderna, dar au oameni! Daca nu trimitem echipamente militare in Ucraina in urmatoarele saptamani, Putin ar putea caștiga”, a spus președintele polon, Andrzej Duda.Presedintele Joe Biden va vizita Polonia in aceasta luna pentru a marca un an de la debutul invaziei…

- Fostul premier britanic Boris Johnson si-a facut duminica o aparitie surpriza in Ucraina, unde a indemnat Occidentul sa ofere acestei tari toate ”instrumentele” de care are nevoie pentru a castiga razboiul impotriva Rusiei, relateaza agentiile DPA si EFE. Johnson a venit la Kiev in timp ce se confrunta…

- „Trimiterea de tancuri nu va grabi in niciun caz incetarea ostilitatilor militare, ci doar le va intensifica, provocand noi victime”, a indicat ambasada Rusiei la Londra intr-un comunicat, adaugand ca este „putin probabil” ca aceste tancuri sa ajute armata ucraineana sa „intoarca situatia pe campul…

- Beijingul planuiește sa iși reorienteze politica externa și sa se distanțeze de Moscova temandu-se ca invazia dezastruoasa a Ucrainei și eventuala cadere a regimului lui Putin vor provoca declinul economic și politic al Rusiei, potrivit unui raport Financial Times care citeaza oficiali chinezi și experți…

- Comentand informația potrivit careia Marea Britanie ia in considerare trimiterea de tancuri Challenger-2 pentru a ajuta Ucraina sa se apere impotriva Rusiei, Shirreff a declarat pentru LBC ca „ca ar trebui sa-i spunem lui Putin ca blufeaza in privința escaladarii”.„Singurul lucru pe care rușii il respecta…

- Fostul presedinte rus Dmitri Medvedev a transmis luni un mesaj catre Marea Britanie, in care ii cere „sa lase libere Insulele Malvine” (Falkland), revendicate de Argentina, relateaza agentia spaniola EFE, citata de Agerpres . „Cel mai bine ar fi ca britanicii sa lase in sfarsit libere Insulele Malvine…