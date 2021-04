Liderul de la Casa Alba, Joe Biden, si seful guvernului nipon, Yoshihide Suga, primul lider strain primit la Washington de noul presedinte al SUA, s-au angajat sa faca fata „impreuna” „provocarilor” puse de China. „Suntem hotarați sa lucram impreuna pentru a face fața provocarilor prezentate de China și pe problematici precum Marea Chinei de Est, […] The post SUA și Japonia se fac frați de cruce in fața Chinei first appeared on Ziarul National .