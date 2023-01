Stiri pe aceeasi tema

- Cresterea brusca a numarului de cazuri de COVID-19 in China nu ar trebui sa aiba un impact semnificativ in Europa, intrucat variantele virale care circula in tara asiatica sunt deja prezente si pe batranul continent, a anuntat marti Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), transmite AFP. „Recrudescenta…

- Simularile unui centru de reflecție american arata eșecul probabil al unei invazii a Chinei in Taiwan, in cazul unui ajutor SUA acordat insulei. Astfel, experți militari reuniți de Center for Strategic and International Studies (CSIS) estimeaza ca toate parțile direct implicate intr-un astfel de conflict…

- Președinta Taiwanului, Tsai Ing-wen, a declarat ca insula democratica autonoma este dispusa sa ofere sprijin Chinei, astfel incat sa faca fața creșterii numarului de cazuri Covid, dupa ce Beijingul a luat decizia sa relaxeze masurile COVID, potrivit CNN . „Pe baza nevoilor umanitare, suntem dispuși…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) are nevoie de mai multe informatii in vederea evaluarii celei mai recente cresteri a numarului de cazuri de infectare in China, a declarat directorul general al agentiei ONU, Tedros Adhanom Ghebreyesus, transmite vineri agentia Reuters, preluata de Agerpres. „Pentru…

- Italia, care a fost prima țara europeana lovita puternic de coronavirus, este acum tot prima care ia masuri. Regiunea Lombardia a inceput deja testarea obligatorie pentru COVID a tuturor pasagerilor veniți din China. Primele rezultate arata ca mai mult de jumatate dintre pasagerii testați sunt infectați.„Este…

- Luni, in marja summitului G20 din Indonezia, presedintele Statelor Unite ii va comunica liderului chinez ca este in interesul Beijingului "sa joace un rol constructiv in limitarea celor mai rele tendinte ale Coreei de Nord", a declarat consilierul pentru securitate nationala, Jake Sullivan, la bordul…

- Utilizarea de catre Rusia a armei nucleare ar fi „un act de ostilitate impotriva umanitatii”, a avertizat premierul japonez Fumio Kishida, aflat sambata in vizita in Australia,transmite AFP. Intimidarea ruseasca privind „utilizarea armei nucleare este o amenintare grava pentru pacea si securitatea comunitatii…