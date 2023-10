Stiri pe aceeasi tema

- Israelul a aprobat intrarea unui ajutor in Fasia Gaza 39; 39;cat mai rapid posibil 39; 39;, a dat asigurari miercuri presedintele american Joe Biden, aflat in vizita la Tel Aviv, el cerand Israelului sa nu repete 39; 39;erorile 39; 39; comise de Statele Unite dupa atentatele din 11 septembrie 2001,…

- Președintele american Joe Biden a declarat miercuri, 18 octombrie, ca a folosit "datele care mi-au fost aratate de catre Departamentul meu de Aparare", atunci cand a fost intrebat ce l-a determinat sa fie sigur ca israelienii nu se afla in spatele exploziei de la spitalul din orașul Gaza, despre care…

- Presedintele american Joe Biden va pune 'intrebari dificile' in intalnirile pe care le va avea cu lideri israelieni in deplasarea sa in Orientul Mijlociu, care a fost deja bulversata de o lovitura asupra unui spital din Fasia Gaza, in care au murit sute de palestinieni, transmite Reuters. Biden merge…

- Președintele american Joe Biden a avut convorbiri telefonice cu premierul israelian Benjamin Netanyahu și cu șeful Autoritații Palestiniene, Mahmoud Abbas, in contextul pregatirilor Israelului pentru o operațiune in Fașia Gaza. In timpul convorbirilor telefonice, liderul american a remarcat sprijinul…

- Președintele american Joe Biden a declarat miercuri ca este important ca legile razboiului sa fie respectate de Israel, care ataca Fașia Gaza ca raspuns la loviturile surpriza lansate de Hamas asupra teritoriului sau, sambata, 7 octombrie, relateaza AFP, citata de France 24, și News.ro.Premierul israelian…

- Presedintele american Joe Biden a dispus un „sprijin suplimentar" din partea Statelor Unite pentru Israel, in urma atacurilor fara precedent ale organizatiei palestiniene Hamas dinspre Fasia Gaza, a anuntat Casa Alba.

- Presedintele american Joe Biden si premierul israelian Benjamin Netanyahu se vor intalni miercuri la New York in cursul Adunarii Generale a ONU, a anuntat vineri Casa Alba, relateaza AFP, citat de Agerpres.Cei doi lideri vor "discuta o serie de probleme bilaterale si regionale, (...) despre o viziune…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski se va intalni cu Joe Biden joia viitoare la Casa Alba, intr-un moment in care Congresul american dezbate un nou pachet de ajutor de 25 miliarde de dolari pentru Kiev, a indicat vineri o sursa apropiata dosarului pentru AFP. Aceasta vizita la Washington este…