SUA și Iranul vor relua negocierile: merge cu așteptări foarte mici Statele Unite si Iranul vor relua joi, la Viena, negocierile in format multilateral pe tema relansarii Acordului nuclear din 2015, afirma un oficial de la Washington citat de site-ul Axios.com.

Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor.

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

- Statele Unite si Iranul vor relua astazi, la Viena, negocierile in format multilateral pe tema relansarii acordului nuclear din 2015, afirma un oficial de la Washington citat de site-ul Axios.com.

