Stiri pe aceeasi tema

- Iranul anunta noi progrese tehnice in imbogatirea uraniului, continuandu-si dezvoltarea programului nuclear in toiul unui blocaj al unor negocieri in vederea relansarii Acordului de la Viena din 2015 in dosarul nuclear iranian, potrivit unui raport al Agentiei Interntaionale a Energiei Atomice (AIEA),…

- Iranul anunta noi progrese tehnice in imbogatirea uraniului, continuandu-si dezvoltarea programului nuclear in toiul unui blocaj al unor negocieri in vederea relansarii Acordului de la Viena din 2015 in dosarul nuclear iranian, potrivit unui raport al Agentiei Interntaionale a Energiei Atomice (AIEA),…

- Iranul a acuzat luni SUA de lipsa ''de initiativa politica'' in timpul negocierilor privind dosarul nuclear, in contextul in care convorbirile indirecte de la Doha intre Teheran si Washington par sa se afle in impas, transmite luni AFP, scrie AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Emisarul american pentru Iran, Robert Malley, si negociatorul iranian Ali Bagheri au inceput martea trecuta in capitala Qatarului negocieri indirecte prin intermediul Uniunii Europene, in vederea deblocarii negocierilor de la Viena pe tema dosarului nuclear iranian.Iranul a acuzat astazi SUA de lipsa…

- Qatarul va gazdui negocierile indirecte intre Iran si Statele Unite in zilele urmatoare, a relatat, luni, presa iraniana, pe fondul eforturilor Uniunii Europene de a solutiona impasul de luni de zile cu privire la negocierile de relansare a acordului nuclear din 2015, relateaza Reuters. Fii…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat ca SUA incearca sa negocieze termeni suplimentari pentru sine, creind obstacole in calea reluarii acordului nuclear cu Iranul. Potrivit precizarilor TASS, ministrul rus de Externe și-a impartașit punctul de vedere cu privire la ceea ce se intimpla…

- Negocierile pe tema reinfințarii acordului nuclear iranian nu pot sa continue la nesfarșit, transmite guvernul francez, in condițiile in care discuțiile de la Viena dintre Iran și mai multe puteri occidentale sunt blocate in timp ce programul nuclear avanseaza, iar Teheranul este tot mai aproape de…

- Iranul detine unele dintre cele mai mari rezerve de gaze din lume, urmarite de Oman, in speranta de a alimenta industriile consumatoare de energie si fabricile de export de gaze naturale lichefiate (GNL). IRNA a scris ca acordul de relansare a proiectului a fost convenit in timpul unei calatorii in…