- Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a declarat sambata, la Singapore, ca dialogul dintre Statele Unite si China este esential si va ajuta la evitarea calculelor gresite care ar putea duce la conflict, transmite AFP.Lloyd Austin a facut aceste declaratii la summitul dedicat apararii Shangri-La…

- Liderii G7 au chemat China sambata la Hiroshima „sa faca presiuni asupra Rusiei pentru a-si inceta agresiunea” impotriva Ucrainei, declarand totodata ca doresc relatii „constructive si stabile” cu Beijingul, informeaza France Presse, transmite AGERPRES . „Suntem pregatiti sa construim relatii constructive…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a sosit sambata in orasul japonez Hiroshima pentru a se intalni cu liderii celor mai bogate democratii din lume, din G7, si pentru a sustine apararea impotriva invaziei Rusiei asupra tarii sale, transmite News.ro. Prezenta lui Zelenski la summit-ul Grupului…

- Liderii celor 7 țari ale Grupului G7 (Franța, SUA, Regatul Unit, Canada, Japonia, Italia și Germania) se intrunesc vineri, la Hiroshima, cu scopul de a decide o inasprire a tonului fața de Rusia, dupa 15 luni de agresiune contra Ucrainei, dar și pentru a adopta o poziție comuna in fața Chinei. Pe agenda…

- Reuniti de duminica la Karuizawa, intr-o regiune muntoasa japoneza, sefii diplomatiilor principalelor tari industrializate se angajeaza sa faca sa plateasca ”scump” tarile care furnizeaza o asistenta Rusiei in Razboiul din Ucraina. Top diplomats from G7 countries meet in Japan’s Karuizawa for talks…

- Tesla a redus, vineri, preturile vehiculelor sale electrice in Europa, Israel si Singapore. Astfel, Tesla a extins o reducere globala pe care a inceput-o in China in ianuarie, provocand ingrijorari cu privire la marja sa de profit, cea mai mare din industria auto, transmite Reuters, citata de News.ro.…

- Marea Britanie se numara printre tarile care au forte militare speciale ce opereaza in interiorul Ucrainei, potrivit unuia dintre zecile de documente secrete de la Pentagon care au ajuns sa fie publicate online, relateaza BBC, precizand ca se confirma astfel speculatii care se fac - destul de discret…

- Vicepresedinta Bulgariei, Ilijana Iotova, a indemnat duminica la negocieri intre Rusia si Ucraina, dupa anuntul presedintelui rus Vladimir Putin ca Rusia va desfasura in Belarus arme nucleare tactice, ca reactie in urma deciziei Marii Britanii de a oferi Ucrainei munitii cu uraniu saracit, transmite…