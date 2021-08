Armata SUA a folosit trei elicoptere pentru a recupera din Kabul 169 de cetateni americani si a-i transporta in siguranta pana la aeroportul din capitala Afganistanului. De asemenea, Germania a trimis doua elicoptere usoare in Kabul pentru extragerea propriilor cetateni care nu pot ajunge singuri pana la aeroport, informeaza Der Spiegel . Purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, a declarat ca decizia de folosire a elicopterelor pentru extragerea cetatenilor americani a fost luata joi, dupa ce s-a constatat ca acestia nu puteau parcurge pe jos cei 200 de metri pana la intrarea in aeroport,…