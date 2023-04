SUA și Europa consumă intensiv stocurile de gaze din depozite Exporturile active de gaz natural lichefiat din SUA și repornirea completa a uzinei Freeport au inversat tendința de consum scazut de gaze din instalațiile de stocare din SUA. Operatorii continua sa retraga in mod activ stocurile, in timp ce tendința sezoniera pe termen lung prevede sfarșitul sezonului de retragere, scrie interfax.com. Pe fondul vremii racoroase și al incercarilor eșuate de generare de energie eoliana, Europa iși continua, de asemenea, retragerile active la o rata anuala superioara mediei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Exporturile de titei din SUA catre Europa au atins in martie un record de 2,1 milioane de barili pe zi, in medie, stimulate de reduceri mari la nivelul de referinta global si de cererea mai slaba de petrol din partea rafinariilor din SUA, transmite Reuters.Exporturile record catre Europa si China…

- In condițiile in care Europa se apropie rapid de finalul sezonului de incalzire de iarna, exista o incredere tot mai mare ca regiunea va avea un volum record de gaze inca in depozite, ceea ce va duce la o presiune in scadere asupra prețurilor futures, relateaza APA citand Reuters. Fii la curent…

- Media zilnica a exporturilor zilnice de gaze prin gazoduct ale gigantului energetic rus Gazprom catre Europa a crescut cu 17% in prima jumatate a lunii februarie fața de ianuarie, datorita livrarilor prin Turcia, potrivit calculelor Reuters bazate pe datele de export, scrie dailysabah.com. Fii…

- Media exporturilor zilnice de gaze ale grupului rus Gazprom via conductele spre Europa a crescut cu 17% in prima jumatate a lunii februarie, comparativ cu situatia din luna ianuarie, gratie livrarilor efectuate via Turcia, arata calculele Reuters. In conditiile in care nu mai sunt livrate gaze rusesti…

- Rusia a furnizat Europei aproximativ 17 milioane de tone de gaze naturale lichefiate (GNL) anul trecut, in creștere cu aproximativ 20% fața de volumele din 2021, au aratat marți datele Refinitiv Eikon, compensand parțial o scadere abrupta a exporturilor de gaze rusești prin conducte, anunța portnews.ru.…

- Rusia a furnizat Europei aproximativ 17 milioane de tone de gaz natural lichefiat (GNL) anul trecut, in creștere cu aproximativ 20% fața de volumele din 2021, au aratat marți datele Refinitiv Eikon, compensand parțial o scadere abrupta a exporturilor de gaze din conductele rusești, anunța reuters.com.…

- Rusia a furnizat anul trecut Europei o cantitate de 17 milioane de tone de gaze lichefiate (GNL), in crestere cu aproximativ 20% fata de volumele livrate in 2021, ceea ce a permis compensarea partiala a scaderii exporturilor de gaze naturale rusesti prin conducte, arata datele publicate marti de…

- Kuweitul vrea sa isi majoreze exponential exporturile de motorina si kerosen in Europa in acest an, ceea ce va ajuta continentul sa faca fata diminuarii livrarilor de carburanti din Rusia, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…