Din nou, guvernul american a avertizat, vineri, 13 august, impotriva unui „climat de amenințare acuta” de terorism, mai ales atunci cand Statele Unite se apropie de cea de-a 20-a comemorare a atacurilor teroriste din 11 septembrie 2001. Departamentul pentru Securitate Interna a modificat un buletin de alerta antiterorista datand din ianuarie, dupa asaltul susținut de […] The post SUA și Covid-19. Alerta de extremism și terorism intern first appeared on Ziarul National .