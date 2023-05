Stiri pe aceeasi tema

- Japonia și Coreea de Sud vor sa unifice propriile sisteme radar pentru a urmari rachetele nord-coreene, au aununțat marți surse din randul autoritaților, citate de Reuters. Autoritațile japoneze și sud-coreene din domeniul apararii urmeaza sa ajunga la un acord la inceputul lunii viitoare pentru a-și…

- Biroul prezidențial din Coreea de Sud a declarat joi ca orice decizie privind acordarea de ajutor letal Ucrainei in razboiul sau cu Rusia va depinde de Moscova.Președintele Yoon Suk Yeol a semnalat o schimbare in politica Coreei de Sud de a oferi doar ajutor neletal Ucrainei intr-un interviu cu Reuters…

- Kievul a declarat vineri ca Rusia si-a concentrat toate eforturile pentru cucerirea completa a orasului Bahmut, din estul tarii, calificand situatia de aici drept "dificila", dar a afirmat ca trupele sale rezista in ciuda superioritatii numerice a fortelor ruse, relateaza Reuters, informeaza Agerpres.Moscova…

- Președintele american a avertizat ca nu cauta un conflict cu Iranul, dar vor exista consecințe daca forțele sprijinite de Teheran vor lansa atacuri asupra cetațenilor americani, relateaza The Guardian. „Statele Unite nu cauta un conflict cu Iranul, dar fiți pregatiți sa acționam cu forța pentru a ne…

- Ultimele lansari de rachete ale Coreei de Nord au fost un exercitiu militar conceput pentru a antrena echipajele sa isi indeplineasca misiunea in orice moment si sa "anihileze inamicul", daca este necesar, a transmis, miercuri, presa de stat a tarii, relateaza Reuters.Coreea de Nord a lansat, marti,…

- Coreea de Nord a lansat marți doua rachete balistice cu raza scurta de acțiune in cadrul unui exercițiu militar, au anunțat autoritațile din Coreea de Sud, conform Mediafax.Coreea de Nord a lansat marți doua rachete balistice cu raza scurta de acțiune in largul coastei sale estice, a anunțat armata…

- Coreea de Nord, tara care detine arma nucleara, a testat duminica doua rachete strategice de croaziera pe care le-a lansat de pe un submarin in Marea Japoniei, in conditiile in care urmeaza sa inceapa exercitii militare comune intre SUA si Coreea de Sud, a anuntat luni agentia de stiri de la Phenian,…

- Statele Unite au desfasurat un bombardier strategic B-52H pentru un exercitiu aerian comun cu aliatul lor Coreea de Sud, intr-o demonstratie de forta impotriva amenintarilor nucleare si cu rachete ale Phenianului, a anuntat Ministerul Apararii de la Seul, transmit Reuters si Yonhap.