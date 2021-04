Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite si China, care sunt pe pozitii opuse in legatura cu multe subiecte, s-au angajat totusi sambata sa coopereze in dosarul crucial al schimbarilor climatice, inaintea unui summit international organizat de presedintele american Joe Biden, relateaza AFP. "SUA si China se angajeaza…

- Liderii chinez, francez si german au discutat intr-o videoconferinta despre miza luptei impotriva modificarilor climatice si sanatatii, odata cu apropierea unei serii de reuniuni internationale importante in aceste probleme. Prima dintre ele este summitul virtual pe tema luptei impotriva modificarilor…

- Aceasta reuniune – de a carei existenta nu s-a stiut pana acum – are loc in timpul unei vizite in China a emisarului american in lupta impotriva incalzirii globale John Kerry, care se afla in prezent la Shanghai la discutii cu omologii sai chinezi. ”Presedintele Xi Jinping va participa la 16 aprilie…

- China si Statele Unite vor infiinta un grup de lucru comun dedicat schimbarilor climatice, a anuntat agentia oficiala de presa Xinhua, dupa discutiile bilaterale dure la nivel inalt de la sfarsitul saptamanii din Alaska, transmite Reuters. In prima intalnire bilaterala de la preluarea functiei de presedinte…

- Oamenii de stiinta si diplomatii straini au salutat revenirea SUA in tratat, care a devenit oficiala dupa ce presedintele Joe Biden a ordonat aceasta masura in prima zi a mandatului sau. De la semnarea pactului, in 2015, de catre 200 de tari, pentru a preveni o schimbare catastrofala a climei, Statele…

- Statele Unite trebuie sa-si repare propria democratie pentru a contracara mai eficient China si a o face "sa plateasca consecintele" comportamentului sau "agresiv", a declarat vineri un consilier apropiat al presedintelui american Joe Biden prezentandu-si strategia impotriva puterii rivale, noteaza…