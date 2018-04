Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a anuntat joi ca a ordonat administratiei americane sa analizeze impunerea unor taxe suplimentare in valoare de 100 de miliarde de dolari asupra importurilor din China, informeaza DPA. Masurile vor fi luate "avand in vedere represaliile incorecte ale Chinei" la tariful de 25% impus saptamana aceasta de Washington la importul unor produse chinezesti in valoare de 50 de miliarde de dolari.



"In loc sa isi corecteze comportamentul incorect, China a ales sa ne loveasca fermierii si producatorii", a declarat presedintele american. El a precizat…