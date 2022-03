Stiri pe aceeasi tema

- Președintele SUA Joe Biden a declarat sambata, la Varșovia, ca Rusia nu va putea invada niciun stat membru NATO și a raspuns la acuzațiile lui Vladimir Putin. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Președintele SUA, Joe Biden, a spus, sambata, la Varșovia, ca este sigur ca liderul rus Vladimir Putin a fost surprins sa constate ca nu a reușit sa divizeze aliații din NATO in reacția lor la invazia sa in Ucraina, potrivit BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Presedintele american Joe Biden i-a vizitat vineri pe militarii americani dislocati in Polonia, nu departe de frontiera cu Ucraina, unde si-a manifestat ''dezamagirea'' ca, din motive de securitate, nu poate trece granita pentru a vedea el insusi impactul razboiului asupra acestei tari, relateaza…

- Presedintele american Joe Biden va vizita vineri orasul Rzeszow, situat la aproximativ 80 de kilometri de granita cu Ucraina, in cadrul vizitei in Polonia, a doua etapa a calatoriei sale in Europa, a anuntat joi Casa Alba, transmite vineri AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky se bazeaza pe politicienii americani pentru a-l impinge pe șeful Casei Albe, Joe Biden, spre un scenariu mai dur in Ucraina, deși Kievul ințelege ca președintele SUA nu va permite crearea unei zone de excludere aeriana, a declarat vineri de ministrul rus…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a facut elogiul polonezilor vineri intr-un lung mesaj video, salutand "uniunea extrem de puternica" creata intre cele doua tari in urma invaziei Ucrainei de catre Rusia, relateaza France Presse. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, si-a reiterat sambata, din Polonia, sprijinul pentru aceasta tara, principala cale de iesire pentru sutele de mii de refugiati de razboi care fug din Ucraina dupa invazia rusa, si a abordat cu guvernul de la Varsovia chestiunea cresterii securitatii poloneze,…

- Președintele american Joe Biden urmeaza sa aiba o conversație cu liderii Uniunii Europene pe tema crizei de securitate din Ucraina. Solicitarea a fost facuta de Biden catre mai multe țari din Uniune, printre care și Romania. Din țara noastra participa președintele Klaus Iohannis, informeaza Digi24.…