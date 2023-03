SUA și-ar distruge complet fabricile de semiconductori din Taiwan decât să le lase în mâinile chinezilor SUA ar putea distruge complet fabricile de semiconductori din Taiwan in cazul unei invazii militare a Chinei pe insula. In felul acesta și-ar proteja tehnologia și patentele, arata un fost consilier pentru securitate naționala din administrația Trump, Robert O’Brien, citat de Business Insider . El a declarat ca și aliații SUA care au unitați de producție a procesoarelor in Taiwan ar face același lucru. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company este cel mai mare producator de cipuri din lume, reprezentand aproximativ 60% din piața procesoarelor de ultima generație. Compania produce cipuri pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

