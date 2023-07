Stiri pe aceeasi tema

- Rusia planuieste atacuri asupra navelor comerciale care transporta cereale din Ucraina pe Marea Neagra pentru a da apoi vina pe Kiev, a afirmat miercuri un responsabil al Casei Albe, noteaza AFP.

- Ucraina stabileste o ruta temporara de transport maritim, care trece prin apele teritoriale ale Romaniei, pentru a mentine transporturile de cereale pe Marea Neagra, dupa ce Rusia a renuntat la acordul care permitea exporturile ucrainene printr-un coridor maritim sigur sustinut de ONU, a anuntat Kievul…

- Federația Operatorilor Romani de Transport (FORT) avertizeaza ca ruperea acordului pentru transportul cerealelor in Marea Neagra va crea o presiune suplimentara. Vor fi afectate infrastructura rutiera din Romania și Portul Constanța, care este deja aglomerat din cauza camioanelor incarcate cu cereale…

- Razboi in Ucraina, ziua 509. Doi baieți de 8 și 10 ani au fost grav raniți de o explozie, in timp ce se jucau intr-un sat din sudul regiunii Herson, potrivit lui Oleksandr Prokudin, șeful administrației militare din regiune.

- In conditiile in care Rosselhozbank este sub regimul sanctiunilor, demersul are ca scop salvarea acordului ce asigura transportul cerealelor ucrainene pe Marea Neagra, in privinta caruia Moscova da tot mai multe semnale ca nu va mai accepta prelungirea lui dupa data de 17 iulie, cand expira. Rusia a…

- ONU a propus ca Kievul, Moscova și Ankara sa inceapa pregatirile pentru facilitarea tranzitului de amoniac din Rusia prin Ucraina. Planul a fost conceput in incercarea de a salva acordul privind transportul de cereale ucrainene prin Marea Neagra, potrivit unei surse citate de Reuters.

- Rusia și Ucraina se apropie de un acord privind extinderea intelegerii privind transportul cerealelor pe Marea Neagra, afirma ministrul turc al Apararii. Moscova a amenințat ca va bloca prelungirea acordului daca nu i se ofera soluții pentru exportul produselor sale agricole.

- ”Negocieri sunt programate maine (miercuri). Cu toate partile. Sa speram ca vor da rezultate”, declara reuters aceasta sursa, sub protectia anonimatului. Acordul de la Istanbul, mediat de ONU si Turcia in iunie, permite exportul cerealelor din Ucraina la Marea Neagra, dupa invazia rusa. Rusia a semnalat…