- Ofensiva lansata in noaptea de vineri spre sambata de Statele Unite, Regatul Unit si Franta impotriva regimului lui Bashar al-Assad a constat in trei atacuri asupra instalatiilor utilizate pentru producerea si depozitarea armelor chimice, a informat Pentagonul, citat de agentia EFE. Primul…

- Mai multe explozii puternice s-au auzit sambata dimineata in zori in capitala siriana Damasc survolata de avioane, a constatat o corespondenta a AFP, in timp ce televiziunea de stat a denuntat o "agresiune americana" in Siria "in cooperare cu Franta si Marea Britanie", conform Agerpres.Citește…

- "O operatiune comuna cu Franta si Marea Britanie este in curs", a anuntat intr-un discurs presedintele SUA Donald Trump. "Suntem pregatiti sa sustinem acest tip de taspuns pana cand regimul sirian va inceta sa utilizeaze agenti chimici interzisi", a adaugat Trump. Loviturile vor viza…

- Franta are dovada ca guvernul sirian a folosit arme chimice saptamana trecuta in orasul controlat de rebeli Douma, langa Damasc, a dat asigurari joi presedintele francez Emmanuel Macron in timpul unui interviu televizat, relateaza AFP si dpa. 'Avem dovada ca saptamana trecuta....au…

- Situatia din Siria se complica, iar conflictul militar deschis intre Statele Unite si Rusia pare sa fie mai aproape ca niciodata. Conflictul a escaladat dupa recentul atac chimic care a vizat populatia civila din Siria si pentru care a fost blamat presedintele Bashar al Assad.

- Orice racheta americana trasa asupra Siriei va fi doborata si siturile de lansare de asemenea vizate, un pas ce ar putea declansa o escaladare majora in razboiul sirian, a declarat ambasadorul rus in Liban, informeaza miercuri Reuters, transmite AGERPRES . In comentarii difuzate marti seara, Aleksandr…

- Peste 500 de persoane au fost expuse la substanțe chimice in Douma, Siria, transmite Organizația Mondiala a Sanatații, care a condamnat presupusul atac chimic de sambata, atribuit de Occident regimului presedintelui Bashar al-Assad , citeaza Agerpres agențiile internaționale. OMS a cerut acces imediat…

- Statele Unite ar putea intreprinde noi actiuni militare impotriva fortelor guvernamentale siriene, pentru a descuraja utilizarea armelor chimice, afirma surse oficiale de rang inalt de la Washington. Fara a dezvalui identitatea acestor surse, Reuters citeaza declaratii facute joi presei, potrivit…