- Marea Britanie sa nu-si faca ”nicio iluzie” cu privire la serviciile sale financiare in viitoarea relatie cu Uniunea Europeana (UE), a avertizat marti negociatorul-sef UE al Brexitului Michel Barnier, relateaza Reuters.

- Nancy Pelosi, președintele Camerei Reprezentanților, a declarat miercuri nu a intenționat sa rupa o copie a discursului președintelui american Donald Trump, insa a decis sa faca acest lucru pentru ca nu a gasit nicio pagina care sa "nu conțina o minciuna", relateaza Reuters.Citește și: SURSE…

- Senatul american l-a confirmat joi pe John Sullivan in functia de ambasador al Statelor Unite in Rusia, la propunerea presedintelui Donald Trump, intr-o perioada de relatii tensionate intre Washington si Moscova, transmite Reuters.

- Procurorul general al Statelor Unite, William Barr, a declarat marti ca nu este pe deplin convins ca FBI a actionat fara partinire atunci cand a deschis investigatia din 2016 referitoare la posibilele legaturi dintre campania presedintelui Donald Trump si Rusia, transmite Reuters.

- Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov a declarat marti ca Moscova a dorit sa publice comunicatiile cu Washingtonul care ar exonera Rusia de acuzatiile ca s-a amestecat in alegerile prezidentiale americane din 2016, dar Statele Unite au blocat publicarea, transmite Reuters, potrivit news.ro.In…

- Rusia nu va ezita sa raspunda niciunei desfasurari de rachete de catre Statele Unite, a avertizat vineri ministrul de externe rus Serghei Lavrov, transmite Reuters. ''Vom avea o reactie in oglinda. Fiecare pas va avea o reactie rusa'', a declarat Lavrov intr-o conferinta de presa la…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat joi ca decizia democratilor din Camera Reprezentantilor de a avansa cu procedura de destituire lansata impotriva sa semnalizeaza faptul ca va deveni o chestiune de rutina ca viitorii presedinti ai Statelor Unite sa se confrunte cu amenintari cu destituirea…