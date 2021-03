Stiri pe aceeasi tema

- Numirea judecatorului Merrick Garland in functia de procuror general al SUA a fost confirmata miercuri de Senatul american, o revansa pentru fostul candidat la Curtea Suprema care fusese ignorat de camera superioara a Congresului in urma cu cinic ani, noteaza AFP potrivit Agerpres. Optiunea presedintelui…

- Donald Trump, 74 de ani, le-a cerut luni senatorilor democrați care incearca sa-l condamne pentru ”incitare la insurecție” sa inchida imediat procesul care are șanse minime sa se incheie cu o condamnare, dar l-ar putea costa scump din punct de vedere al imaginii, informeaza agenția France Presse, citata…

- Senatul american l-a confirmat marti cu o larga majoritate pe Antony Blinken pentru postul de sef al diplomatiei americane, transmite AFP, potrivit Agerpres. Noul secretar de stat al administratiei presedintelui democrat Joe Biden a primit 78 de voturi pentru si 22 impotriva, obtinand o majoritate…

- Nominalizarea lui Yellen a fost aprobata cu 26 de voturi la zero, in comisia in care democratii si republicanii au un numar egal de locuri. Republicanii si-au exprimat insa ingrijorarile in legatura cu planurile ambitioase ale presedintelui Joe Biden pentru cheltuielile masive cu ajutoarele legate de…

- Seful majoritatii republicane din Senatul american, Mitch McConnell, l-a acuzat marti pe presedintele aflat la final de mandat Donald Trump ca a provocat prin minciunile sale asaltul din 6 ianuarie asupra Capitoliului din Washington, relateaza Reuters. "Multimea a fost alimentata cu minciuni.…

- Presedintele-ales al SUA, Joe Biden, il va desemna pe Merrick Garland pentru functia de procuror general, afirma surse politice de la Washington citate de postul CNN si de site-ul Politico.com, potrivit MEDIAFAX. Merrick Garland, care a fost doua decenii judecator la Curtea de Apel din Washington,…

- Curtea Suprema a SUA a respins procesul intentat de procurorul general al statului Texas privind invalidarea rezultatelor alegerilor prezidentiale in incercarea de a intoarce rezultatul in favoarea lui Donald Trump, relateaza BBC. Procesul, deschis saptamana aceasta de statul Texas, era sprijinit…

- Dupa lunile de acalmie de dinaintea alegerilor prezidențiale din Statele Unite, autoritațile federale americane investigheaza acum activ relațiile de afaceri ale lui Hunter Biden, a relatat o persoana cu cunoștințe despre ancheta, potrivit CNN. Tatal sau, președintele ales Joe Biden, nu este…