SUA: Senatul deschide calea adoptării planului de relansare al lui Biden Senatul american a aprobat vineri, la primele ore ale diminetii, la limita, o motiune bugetara care deschide calea adoptarii in Congres in urmatoarele saptamani - cu sau fara sprijinul republicanilor - a planului de ajutor economic in contextul epidemiei de COVID-19 in valoare de 1,9 trilioane de dolari, proiect dorit de Joe Biden, care reprezinta prima mare masura legislativa majora a noului presedinte, relateaza Reuters si AFP.



La capatul unei nopti de dezbateri maraton, de circa 15 ore, in hemiciclu, si a votarii succesive a zeci de amendamente, Senatul s-a trezit intr-un blocaj… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

