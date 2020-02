Stiri pe aceeasi tema

- Senatul american a adoptat joi o rezoluție menita sa limiteze capacitatea președintelui Donald Trump de a lansa o acțiune militara împotriva Iranului fara aprobarea Congresului, o noua lovitura pentru liderul de la Casa Alba, care va fi nevoit sa faca uz de dreptul sau de veto, relateaza AFP.Camera…

- O rezoluție pentru limitarea capacitații lui Donald Trump de a lansa o actiune militara impotriva Iranului fara aprobarea Congresului a fost adoptata cu acceptul ambelor tabere din Senatului american, informeaza Reuters, dpa si AFP potrivit Agerpres.Documentul il obliga pe seful statului sa…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, va tine marti seara in plenul Camerei Reprezentantilor discursul anual despre Starea Uniunii. "Avem in vedere sa dam un mesaj foarte, foarte pozitiv", a dezvaluit el presei, conform agentiei Reuters. Trump se va afla fata in fata cu adversarii sai democrati,…

- Senatorii americani au votat in favoarea regulilor propuse de liderul majoritatii republicane din Senat, Mitch McConnell, in legatura cu procesul de destituire a presedintelui Donald Trump, transmit miercuri Reuters si DPA. Rezolutia a fost adoptata la primele ore ale zilei de miercuri…

- Senatorii americani au votat in favoarea regulilor propuse de liderul majoritatii republicane din Senat, Mitch McConnell, in legatura cu procesul de destituire a presedintelui Donald Trump, transmit miercuri Reuters si DPA, conform agerpres.ro. Rezolutia a fost adoptata la primele ore ale zilei de…

- Camera Reprezentanților din Statele Unite a aprobat o rezoluție care cere limitarea puterii președintelui american Donald Trump de a lua masuri militare impotriva Iranului fara acordul Congresului, relateaza site-ul postului CNN, scrie Mediafax.ro.Rezoluția a fost adoptata in contextul tensionarii…

- Presedinta Camerei Reprezentantilor a Congresului SUA, Nancy Pelosi, a declarat ca aceasta va introduce si va vota in saptamana in curs o rezolutie asupra puterilor militare, pentru a limita actiunile militare ale presedintelui Donald Trump cu privire la Iran, informeaza luni Reuters. …

- Presedintele american Donald Trump a respins vineri procedura de punere sub acuzare si de destituire impotriva sa ca fiind o "farsa" si a spus ca nu l-ar deranja un proces lung in Senatul SUA, precizand totodata ca i-ar placea sa il vada pe avertizorul de integritate a carui plangere i-a facut pe democrati…