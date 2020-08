Senatul SUA a adoptat joi in unanimitate un proiect de lege care interzice descarcarea si utilizarea aplicatiei TikTok, retea sociala a grupului chinez ByteDance, pe orice aparat furnizat de guvernul american angajatilor sai sau membrilor Congresului, relateaza AFP. "TikTok reprezinta un risc major pentru securitate si nu isi are locul pe aparatele guvernului", a scris pe Twitter serviciul de presa al senatorului republican Josh Hawley, co-autor al textului. Dupa adoptarea sa in Senat, controlat de republicani, acest text urmeaza sa fie aprobat de Camera Reprezentantilor, cu majoritate democrata,…