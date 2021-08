Câmpineanul Vlăduț Iscru își deschide o academie pentru portarii de fotbal

”Born to be a keeper” este sloganul sub care câmpineanul Vlăduț Iscru a decis să înfiinețeze o academie specializată pentru postul de portar, o idee inedită, academiile sau școlile de fotbal pregătind jucători la modul general, nu specializați… [citeste mai departe]