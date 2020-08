Stiri pe aceeasi tema

- Fratele mai mic al președintelui Donald Trump, Robert, a fost internat în spital la New York, iar liderul american planuiește sa îl viziteze vineri, a spus Casa Alba fara a da alte detalii, relateaza Reuters. ”Da, a fost spitalizat”, a spus purtatorul de cuvânt al Casei…

- Raportorul special al ONU pentru libertatea de exprimare a acuzat luni Casa Alba ca ar fi „atacat” presa și s-a referit la un „efect Trump” negativ asupra libertații presei din întreaga lume, potrivit AFP.În ultimul sau comunicat oficial de presa, înainte…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat vineri ca isi anuleaza deplasarea planificata pentru acest sfarsit de saptamana la resortul sau de golf din Bedminster, New Jersey si ramane la Washington "pentru a se asigura ca LEGEA si ORDINEA sunt aplicate", informeaza Reuters si dpa. "Incendiatori, anarhisti,…

- Presedintele polonez Andrzej Duda urmeaza sa aiba miercuri, la Washington, convorbiri cu omologul sau american Donald Trump, Duda fiind primul lider strain care viziteaza Casa Alba de la inceputul pandemiei de COVID-19, noteaza thenews.pl, potrivit Agerpres. Secretarul pentru presa al Casei Albe,…

- Cel putin cinci agenti de politie au fost raniti prin impuscare in cursul protestelor violente izbucnite in Statele Unite dupa moartea unui afro-american in timp ce era imobilizat brutal de politisti, iar Secret Service a instituit un perimetru de securitate in jurul Casei Albe, anunța MEDIAFAX.Serviciul…

- Președintele Donald Trump a anunțat luni de la Casa Alba desfașurarea a „mii de soldați puternic înarmați” și de forțe de poliție la Washington, spunând ca tulburarile din ziua precedenta în capitala federala au fost „o rușine”, potrivit AFP.În…

- Chrissy Teigen a promis 200.000 de dolari pentru salvarea „revoluționarilor și criminalilor” care au fost arestați in protestele din SUA generate de moartea americanului de culoare George Floyd, scrie Pagesix.com„Pentru a sarbatori aceste nopți de magie, ma angajez sa donez 100.000 de dolari pentru…

- Președintele Donald Trump a scris sâmbata pe Twitter ca demonstranții care protestau în fața Casei Albe dupa moartea lui George Floyd ar fi fost întâmpinați de „cei mai rai câini și cele mai amenințatoare arme pe care le-am vazut vreodata” daca ar fi patrus…